Spontane Hilfe durch Rundruf im Ort

Esther Neumann hat bereits drei Frauen und zwei Kinder aufgenommen, als sie bei Bürgermeister Wagner Franz vorstellig wurde und fragte, wie die Flüchtlinge anzumelden sind. „Im Zuge der dadurch notwendigen Amtshandlung kam es zur Idee, in der Gemeinde einen Rundruf zu machen, damit hilfreiche Großkruter, die ein leer stehendes, bewohnbares Haus besitzen, es weiteren Flüchtlingen zur Verfügung stellen können“, erklärt der Gemeindechef.

Spontan hat sich Familie Hausenbigl gemeldet und ihr Haus mit zwei Wohneinheiten zu Verfügung gestellt. Die Gemeinde selbst konnte in einer weiteren Wohnung eine Mutter mit zwei Kleinkindern unterbringen. Insgesamt sind derzeit in Großkrut sechs Frauen und fünf Kinder gut untergebracht.

„Esther Neumann, die gute Seele in unserem Ort, informierte auch, dass in Wien viele Flüchtlinge ankommen. Sie werden von Hilfsorganisationen an hilfsbereite Personen zugeteilt. Eine Fahrt in das Krisengebiet ist nicht sinnvoll, da von hier aus geholfen werden kann“, schildert Bürgermeister Wagner.

Esther Neumann

Den Flüchtlingen fehlt es an allem, daher hat auch der zuständige geschäftsführende Gemeinderat Klaus Schütz um tatkräftige Unterstützung ersucht. Das Gasthaus Galik in Großkrut verköstigt die Flüchtlinge, bis sie sich eingewöhnt haben, gratis.

Ansprechpartner für potenzielle Unterstützer sind die Gemeinde, Bürgermeister Franz Wagner, Klaus Schütz, und Esther Neumann.

