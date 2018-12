„Topothek Großkrut eröffnet“, so der offizielle Text auf der Homepage der Topotheken, die unter www.topothek.at von jedermann aufgerufen werden kann.

Die Topothek ist die Plattform, auf der historisches Material in Form von Fotos, Videos und Dokumenten, die durch ehrenamtliche „Citizen Scientists“ aufgefunden wurden, zur Einsicht für jedermann bereitgestellt wird. Sie ist auch die Plattform, die unter Mitarbeit der Bevölkerung das lokalhistorisch interessante Material und Wissen, das sich in privaten Händen befindet, gesichert, erschlossen und online sichtbar macht.

Das hört sich aufs Erste kompliziert an, ist es aber nicht. Auf den Seiten dieser Plattform gibt es sehr viel Interessantes zu finden. Längst Vergessenes aus der Kindheit, genauso wie weiter zurückliegende Informationen aus den Orten, die heute bereits dabei sind. Auch das gezielte Auffinden von Informationen ist recht einfach gestaltet und der virtuelle Spaziergang wird bestimmt zu einem Vergnügen. Er erweitert zudem das Wissen über die eigene Heimat beträchtlich.

Virtuelle Schatzkiste

In Großkrut wurde diese virtuelle Schatzkiste am Freitag im Gemeindeamt vorgestellt. Neben Erich Winter, der wohl die Hauptarbeit an den Großkruter Beiträgen – etwa 650 wurden von ihm ins Netz gestellt – geleistet hat, wurden dabei Josef Hipfinger (technische Betreuung), Anton Langer (Spezialist für die Namen, der auf den Fotos Abgebildeten) und Leo Rebel (Filmemacher) als Hauptakteure der Großkruter Beiträge genannt. Betreut werden Toptheken von Topthekaren/innen. In Großkrut ist das Erich Winter.

Wer immer alte Fotos, Filme, Videos, Exponate oder Wissen besitzt, das sich auf die nunmehr eröffnete Topothek-Großkrut bezieht, ist eingeladen, es in digitaler Form über den Topothekar zu veröffentlichen.