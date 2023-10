Vandalismus-Schäden an Wartbergwarte größtenteils behoben

Anlässlich der Gründung der Kleinregion „Weinviertler Dreiländereck“ wurde die Wartbergwarte in ihrer heutigen Form errichtet. Der Platz dort mit Warte, Weinlehrpfad und einigen Tafeln, die die historische Geschichte und Bedeutung der Warte auf der höchsten Erhebung in der Gemeinde Großkrut erklären, wurde zuletzt von Vandalen arg beschädigt und verwüstet.

Nicht nur, dass der Aufstieg zur Warte angesägt wurde, hat man auch die Tafeln schwer beschädigt. Der Vater der Anlage ist Ludwig Schweng, der sich für die Ausgestaltung des Platzes, die Warte selbst und die Errichtung der Informationstafeln besonders eingesetzt hat. Er war über den Vandalismus erschüttert.

Das Ausflugsziel wurde in den letzten drei Jahren zwei Mal arg beschädigt: „Da beide Male eine große Anzahl an Sprossen durchgesägt wurde, haben wir uns diesmal schweren Herzens für Sprossen in Metallausführung entschieden“, erklärt Bürgermeister Klaus Schütz.

„Bei der jetzigen Wiederherstellung wurden aber auch weitere notwendig Sanierungsarbeiten mitausgeführt. Den Schautafeln, die ebenfalls in die Jahre gekommen sind, werden wir uns im nächsten Jahr gemeinsam mit dem Tourismusverein und dem Weinbauverein widmen“, ergänzt er. In den 23 Jahren ihres Bestandes in der heutigen Form wurde die Warte einmal auf Initiative vom Weinbauvereinsobmann Franz Weingartshofer von Freiwilligen gestrichen.