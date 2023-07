Wartbergwarte verwüstet: Alle Sprossen der Leiter wurden abgesägt

Die Wartbergwarte in Großkrut, ganz in der Nähe der Gerichtssäule, die einmal Hinrichtungsplatz war, ist ein beliebter Haltepunkt bei Wanderern und Spaziergängern. Radfahrer machen dort ebenso gerne eine Pause. Nun wurde dieser markante Großkruter „Hotspot“ von bisher noch unbekannten Vandalen schwer beschädigt.

Die Sprossen der Aufstiegsleiter - von der obersten bis zur untersten - wurden jeweils am Rand abgesägt. Das Holzgerüst der Schautafeln wurde beschädigt und die Metallsteher weiterer Hinweistafeln wurden arg verbogen. Jetzt ist ein Schild angebracht, auf dem zu lesen ist, dass die Benützung verboten ist.

In früheren Jahrhunderten dienten Berge als Wachposten: Es waren Holzstapel vorbereitet, welche beim Herannahen von Feinden entzündet wurden. Mit diesen „Kreudfeuern“ wurde Alarm geschlagen. Der Wartberg war Bestandteil einer solchen Postenkette im Weinviertel.

Im Jahr 1911 wurde dann auf dem 235 Meter hohen Wartberg ein Aussichtsturm für die „Frostabwehr“ errichtet. Von dort aus wurden Stellen in den Weinbergen eruiert, wo Frostgefahr bestand. Dann wurden Holzstöße angezündet, um die Frostgefahr zu verringern. Der Aussichtsturm wurde wegen Baufälligkeit in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts abgetragen.

In einer Vorstandssitzung des Tourismusvereines wurde dann aber zur Jahrtausendwende beschlossen, wieder einen Aussichtswarte zu errichten - und zwar nach dem Vorbild der Frostwehr. Durch unzählige Stunden freiwilliger Arbeitsleistung von Gemeindebürgern konnte die nunmehr acht Meter hohe Warte um nur 80.000 Schilling fertiggestellt und am 24. April 2000 eröffnet werden.

Ludwig Schweng, der damals Tourismusobmann war, erfuhr unlängst, dass die Wartbergwarte schwer beschädigt wurde, und setzte sich aufs Fahrrad, um den Schaden in Augenschein zu nehmen. Was er vorfand, tat ihm im Herzen weh. Er publizierte Fotos auf Facebook - und bittet um Hinweise. Schweng hat sogar persönlich eine Belohnung ausgesetzt, damit die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Sachdienliche Hinweise bitte an Tel. 0677/616 310 85