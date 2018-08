Einen großartigen Erfolg feierte Katrin Eisen in England. Sie züchtet Englische Cocker Spaniels und nahm in Malvern (England) an der Club-Championshipshow teil. Dabei holte sie sich einen ersten, einen zweiten und einen dritten Preis sowie einen VHC-Preis.

„Meine Cocker sind die ersten seit 18 Jahren, die im Mutterland der Rasse ausgestellt wurden und dies noch dazu erfolgreich“, freut sich Katrin Eisen aus Großkrut und fügt hinzu: „Es ist einfach ein Traum in Erfüllung gegangen, die Reise war ein Erlebnis sondergleichen.“

Viele englische Cocker Spaniels aus Österreich betraten den englischen Boden noch nicht. Erst seit das Pet Scheme eingeführt wurde, ist es überhaupt möglich, halbwegs unkompliziert mit Hund nach England zu reisen.

„Ich bin stolz, dass sich meine Cocker großartig präsentierten und wir mit tollen Erfolgen heimfahren konnten“, freut sich die Hundezüchterin.

The Cocker Spaniel Club UK veranstaltet jährlich Mitte Juli seine Championship Show, bei der jedes Jahr um die 300 Englische Cocker Spaniels – größtenteils aus England & Schottland - ausgestellt werden.

„Mein Jungrüde Jonny gewann den 1. Preis in der Klasse Novice und den 3. Preis in der Klasse Junior und ist somit der erste Cocker in Österreich mit einem 1. Preis bei einer Championship Show in England, womit er sich für die Crufts 2019 qualifizierte“, berichtet Katrin Eisen. Ihre Junghündin Izzy bekam das VHC (very highly commended – sehr empfehlenswert) in der Klasse Novice und ihr Oldie Joy errang den 2. Preis in der Klasse Veteran.

Für Veteran-Challenge qualifiziert

Damit qualifizierte sie sich für die Veteran-Challenge des Cockerclubs UK im Jänner 2019. Die Großkruterin nahm gemeinsam mit ihrem Vater die 3.800 Kilometer weite Reise nach Großbritannien auf sich.