Feuerwehr Laa verhinderte in Kärnten das Überlaufen eines Bahndamms

Das Team aus Laa, das mit sieben Mann und zwei Fahrzeugen (Großpumpe SPA900 und einem Werkstättenfahrzeug) seit Freitag im Dauereinsatz steht, ist aktuell in Bleiburg stationiert. Der Regen macht den Einsatzkräften nach wie vor zu schaffen. In den letzten Tagen bestand eines der Aufgabengebiete für die Mannschaft aus Laa in der Kontrolle eines Auffangbeckens nahe einem Bahngleis.

Durch den ständigen Zufluss der Wassermassen konnte der Wasserspiegel nur durch kontinuierliches Abpumpen mittels der Großpumpe konstant gehalten werden, ein Überlaufen und in Folge eine Beschädigung eines Bahndamms verhindert und somit die Bahnanlage sowie umliegende Wohnhäuser vor weiteren Schäden bewahrt werden.

Beim Pumpen gibt es keine Pausen, da muss Tag und Nacht durchgearbeitet werden, um das Wasser einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Foto: FF Laa

Auch das Werkstättenfahrzeug befindet sich laufend im Einsatz, um Wartungen durchzuführen. Die Großpumpe SPA 900 kann 900 Kubikmeter Wasser in der Stunde, das sind beachtliche 15.000 Liter in der Minute, absaugen.

Die Feuerwehrmitglieder Uwe Winkler, Georg Benesch, Gerald Steyrer, Jonathan Neigenfind, Erich Wagentristl, Rene Markon und Christian Hasenhündl brachen zuerst nach Kärnten auf, Friedrich Stecher junior, Markus Kaufmann und Lukas Dostal lösten einen Teil der Mannschaft gestern, Sonntag, ab.

Am Sonntag gab es für die in Dauereinsatz arbeitenden Kollegen eine Ablöse aus Laa: Friedrich Stecher junior, Markus Kaufmann und Lukas Dostal. Foto: FF Laa

Die Regenfälle flauen ab, die Gefahr ist aber nur bedingt gebannt, da das vom anliegenden Waldhang gespeicherte Wasser in den nächsten Tagen für viele Gebiete weiterhin eine Herausforderung darstellen wird. Die NÖ Feuerwehren sind insgesamt mit neun Großpumpen in Einsatz, diese werden von den Mitgliedern aus Amstetten, Brunn am Gebirge, Horn, Markt Piesting, Neunkirchen-Stadt, St. Pölten-Stadt, Rutzendorf, Weitra-Stadt und eben Laa betreut.

Für Montagvormittag ist eine Besprechung der Einsatzleitung geplant, bei der die weitere Vorgangsweise, Aufenthaltsdauer der NÖ Feuerwehren und damit auch das Einsatzgebiet der Laaer Mitglieder besprochen werden. Die Laaer Kameraden sind sehr hochwassererprobt, denn des Öfteren mussten sie entlang der Thaya schon in der eigenen Region verspüren, was Wasser anrichten kann. Seitens des Landesfeuerwehrverbandes wurde auch die Großpumpe SPA 900 in Laa stationiert, um dort effizient helfen zu können.