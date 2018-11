Sonja Eder vom Weinviertel Tourismus präsentierte die sehr positive Entwicklung des Jakobsweges als ein touristisches Ziel des Weinviertels. Franz Knittelfelder bedankte sich bei allen Pilgerbegleitern und engagierten Helfern, die sich bereit erklärt haben, ein Teilstück des Jakobsweges Weinviertel für die nächsten drei Jahre zu betreuen.

Geplant ist eine zweimalige Begehung im März und im Sommer, um einerseits die Wegweiser zu kontrollieren und Probleme entlang des Weges aufzuzeigen.

Für kommendes Jahr ist am 12. April ein Pilgersymposium im Bildungshaus Großrußbach geplant, der dann am 13. April in einen grenzüberschreitenden Pilgerstart mit Südmähren endet.