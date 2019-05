"So sieht also das Miteinander der niederösterreichischen VP wirklich aus", kritisierten die Anwesenden. Gleichzeitig haben alle Teilnehmer die ÖVP-Mandatare eingeladen, sich doch noch der Initiative anzuschließen, da es den Bürgermeistern ja nicht egal sein kann, was aus der Bahnstrecke wird und welche Anliegen die PendlerInnen haben.

Übrigens: Es waren auch alle Landtagsabgeordneten, Bundesräte und Nationalräte der beiden Bezirke eingeladen, um dieses regionalpolitisch wichtige Thema überparteilich zu fördern. Bei der Besprechung in Pillichsdorf wurde am 22. Mai die Plattform «Weinviertel auf Schiene» gegründet, die nicht nur einen Erhalt der Regionalbahn fordert, sondern sogar eine Attraktivierung in Form eines massiven Ausbaus vorsieht. Ziel soll es sein, die R 18 über eine Spange direkt an die Wiener U-Bahn in Leopoldau anzuschließen und auch wieder mehr Weinviertler Gemeinden (Zistersdorf, Gaweinstal usw.) in das Streckennetz aufzunehmen.

Geklärt werden muss auch die künftige Rolle der erst vor wenigen Jahren neu errichteten Haltestelle Obersdorf. Schon bisher haben die Gewerkschaft vida und andere Initiativen weit über 3.000 Unterschriften für den Erhalt und den Ausbau des Großschweinbarther Kreuzes gesammelt. Diese sollen letztlich an den NÖ Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko übergeben werden. Denn es liegt am Land NÖ, den Bahnbetrieb bei den ÖBB zu bestellen und so die Erhaltung zu ermöglichen bzw. die nötigen Investitionen für einen Ausbau der Strecke in die Wege zu leiten.

Geklärt werden muss auch die Frage des Güterverkehrs, da die OMV offenbar nur noch einen Vertrag für eine kurze Strecke in Gänserndorf haben, am Rest der Strecke aber vorerst kein Interesse mehr zeigen. Wenn dann ab Dezember 2019 auch noch der Personenverkehr eingestellt werden soll, wäre die Regionalbahn rascher Geschichte, als es den

PendlerInnen lieb sein kann.

Die Zeit eilt also - daher will die neu gegründete Plattform «Weinviertel auf Schiene» als nächsten Schritt die MandatarInnen aller in den Gemeinden entlang der Strecke vertretenen Parteien einladen, der überparteilichen Plattform beizutreten und gemeinsam um die Rettung der Regionalbahn Großschweinbarther Kreuz zu kämpfen.