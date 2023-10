Großvaters Stockkultur: Grüner Veltliner mit Potenzial

2007 setzte er diese Idee dann mit der Auspflanzung eines Stockkultur-Weingartens, wie zu Großvaters Zeiten, in die Tat um. Ausschließlich Handarbeit, große Sorgfalt in der Planung, um den höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, und rund die vierfache Arbeitseinsatz zeichnen diesen Weingarten aus. Aber auch das Ergebnis ist einzigartig, bestätigt der deutsche Weinexperte Timo Möck, der Neustifters Stockkultur in seinen Verkostungen zum Spitzenreiter kürt. In der vergangenen Woche wurde mit dem Jahrgang 2020 der zehnte Neustifter Stockkultur präsentiert. Es ist ein vollreifer extraktreicher und vollmundiger Grüner Veltliner mit 25 Jahren Lagerpotenzial, beschreibt Winzerin Monika Neustifter den Jüngling unter den Stockkulturweinen.

Eine Besonderheit ist auch der Direktdruck auf die Weinflasche, denn Etiketten haben nicht die Lebensdauer von 25-30 Jahren, betonte Karl Neustifter. Die Burgunderflasche in 0,75, 1,5, 3 und 5 Liter trägt alljährlich eine von einem Künstler gestaltete Kellerkatze als Symbol für den besten Wein. Für den jüngsten hat der international bekannte tschechische Künstler Emanuel Ranny die Kellerkatze gestaltet. Der Maler ist leider 2022 verstorben und so kam sein Sohn, der großartige Geiger Emanuel Ranny, stellvertretend für seinen Vater zur Präsentation.

Im Rahmen einer Vertikalverkostung wurde einer Gruppe von Weinexperten im Weingut Neustifter das breite Spektrum der Stockkulturweine von 2010 bis 2020 zur Verkostung präsentiert. Dies zeigte auch, dass der Wein ohne weiteres eine Lagerfähigkeit von 25 - 30 Jahren aufweist. Die Vertikalverkostung der 10 Stockkulturweine, die im Holz gelagert und erst drei Jahre nach der Ernte in Flaschen kommen, zeigte, dass schwierige Jahrgänge sehr interessante und charaktervolle Weine hervorbrachten. Zu Zeiten der Stockkultur war bei den Großvätern der Grüne Veltliner nur der Herrnwein, von dem es nur wenige Stöcke gab. So ist auch heute die Neustifter Stockkultur eine wahre Seltenheit, die das große Potenzial des Grünen Veltliners in voller Komplexität zeigt. Die Weinexperten waren sich einig: Die Weine sind ein großartiges Aushängeschild des Weinviertels. Nach der Weinverkostung überzeugten sich die Weinexperten im Hotel Neustifter, dass die Stockkulturweine auch ideale Speisenbegleiter für ganz besondere Ereignisse sind.

Der im Vorjahr verstorbene international bekannte Künstler Emanuel Ranny aus Tschechien gestaltete die Kellerkatze für den Jahrgang 2020. Foto: Werner Kraus

Der Stockkultur Grüne Veltliner muss besonders gehegt und gepflegt werden. Foto: Werner Kraus