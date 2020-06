Wolkersdorf: Generationenmix und Leistbares Wohnen .

Als attraktiver Wohnstandort übersteigt in Wolkersdorf seit Jahren die Nachfrage das Angebot an Wohnmöglichkeiten. Dies hat zu einer enormen Verknappung und Preissteigerung geführt. Während in den Bereichen Grundstücke, Reihenhäuser und Eigentumswohnungen bereits neue Möglichkeiten – prioritär für Einheimische – geschaffen wurden, fehlte bisher im Bereich „leistbare Mietwohnung“ ein Angebot – besonders für Menschen in wirtschaftlich belasteten Lebenssituationen. Das Projekt „Generationen Wohnen“ am Standort Kindergartenweg schafft nun Abhilfe.