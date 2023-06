Mistelbachs Schulen sind sehr berufsorientiert

Solch einer Auszeichnung geht ein erfolgreicher Bewerbungsprozess voraus. Im Zuge dessen gilt es Berufsorientierung kontinuierlich in das pädagogische Angebot zu integrieren, Bewerbungstrainings durchzuführen, Fortbildungszertifikate von Lehrkräften vorzuweisen sowie Schülern sogenannte „Realbegegnungen“ zu ermöglichen. Eben diese fanden an beiden Schulstandorten in Form von Berufspraxistagen statt.

Stellvertretend für das Team der Berufsorientierungslehrkräfte an der Mittelschule Mistelbach, rund um Koordinator Herbert Kalser, durfte Schulleiter Philipp Johannes Griesmayr das Berufsorientierungsgütesiegel entgegennehmen. „Anerkennungen wie diese tragen dazu bei großartiges Engagement seitens Pädagogen, aber auch Fleiß und Freude von Schülern betreffend erster Einblicke in die Arbeitswelt sichtbarer zu machen“, freut sich Griesmayr.

Für das Lehrerteam der Polytechnischen Schule durfte stellvertretender Schulleiter Werner Weigl die Auszeichnung entgegennehmen. „An einer Polytechnischen Schule steht Berufsorientierung im Zentrum der pädagogischen Arbeit. Vor allem Realbegegnungen ermöglichen Jugendlichen Erfahrungen, eine weitere Orientierung betreffend Berufswahl oder auch einen ersten Schritt Richtung Lehrvertrag “, so Weigl.

Die Gütesiegel beider Schulstandorte gelten bis Juni 2026. Bis dahin soll die Kooperation beider Schulen vor allem in MINT-Bereich durch das schulartenübergreifende Projekt MINTEDU | NETWORK, an welchem auch die Allgemeine Sonderschule, die Volksschule sowie die HLW Mistelbach beteiligt sind, weiterentwickelt werden. „Die Kombination von Berufsorientierung und MINT stellt eine adäquate Vorbereitung von Schülern auf die aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes sicher“, sind sich die Mitglieder des Projektteams MINTEDU | NETWORK, rund um Projektleiter Klemens Hofer, einig.

Ebenfalls ausgezeichnet wurden die Mittelschule und die Polytechnische Schule Wolkersdorf.