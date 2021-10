Besucher erwarten spannende und noch nie gezeigte Werke des Künstlers aus den Jahren 2020 und 2021.

Mit dem Video „Leopold Strobl spricht über Leopold Strobl“ stellt sich der sympathische Künstler, dessen Werke auch im renommierten MoMA-Museum in New York zu finden sind, ein wenig genauer vor: Der Poysdorfer Winzersohn Leopold Strobl wurde 1960 in Mistelbach geboren und ist seit über 15 Jahren gern gesehener Gast im Atelier Gugging.

Der fleißige Künstler zeichnet morgens und fertigt nahezu täglich ein neues Kunstwerk an. Die Ideen für seine kleinformatigen Zeichnungen, die wie magnetische Portale wirken, findet er in lokalen Tages-und Wochenzeitungen.

Hat Strobl ein Motiv ausgewählt, widmet er sich zuerst den schwarzen Flächen, dann wird der Himmel grün gefärbt und abschließend der Rand betont. Strobl findet, wie er selbst sagt, einen grünen Himmel viel romantischer als einen blauen.

www.galeriegugging.com