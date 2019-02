Rund 75 Prozent der Wiener unternehmen laut Studien des NÖ Tourismus regelmäßige Ausfluge, 44 Prozent von ihnen nach NÖ. Aber: Nur 12 Prozent von ihnen fahren ins Weinviertel. Das soll sich jetzt ändern: In den nächsten Jahren will das Weinviertel vermehrt den Wiener Markt bearbeiten.

„Jedes Ziel im Weinviertel ist von Wien aus binnen einer Stunde zu erreichen“, sagt Weinviertel Touristiker Hannes Weitschacher bei einem Kick Off dafür über den Dächern Wiens im Wintergarten der neuen Erste Bank Zentrale.

Was ist geplant?

Das Weinviertel nützt verstärkt Veranstaltungen in Wien, um für die genussvolle Gelassenheit im Weinviertel zu werben. Beispielsweise die Weinviertel DAC-Präsentation am 11. März in der Wiener Hofburg und das Erntedankfest am 7. und 8. September im Augarten: „Da werden wir zeigen, dass man bei uns nicht nur gut Essen und Trinken kann“, sagt Weitschacher.

Für mehr Aufmerksamkeit in Wien sollen Kooperationen mit Online- und Offline-Medien, sowie Guerilla-Marketing-Aktionen in Wien sorgen.

Partner bei den Aktivitäten ist die Erste Bank: „Wir sehen uns als wichtiger Partner für Weinviertler Unternehmen und Initiativen, die die Wertschöpfung im Weinviertel ankurbeln“, sagt Erste Bank Vorstand Thomas Schaufler.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, gebürtige und begeisterte Weinviertlerin, bediente sich dafür gleich auch des Solgans der Erste Bank („Glaub an dich!“): „Wir glauben an das Weinviertel!“

Was im Detail geplant ist, lest ihr in der nächsten Mistelbacher NÖN oder im ePaper.