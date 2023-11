Das Weinviertel sucht Rezepte gegen die Leerstände in den Orten

Was tun mit Leerstand in den Orten? Dieser Frage ging die Leerstandskonferenz der Leader Region Weinviertel am 8. November im Mistelbacher Stadtsaal nach. Einen Tag lang wurde Möglichkeiten erörtert, wie dem Problem zu Leibe gerückt werden kann.

Was gemacht werden kann, darüber informierten die Referenten des Tages. Zum Beispiel wurden die Leerstandslotsen des Gemeindeverbandes Hofheimer Allianz in Bayern vorgestellt: Diese fordern bei den Besitzern von Leerständen laufend die Einhaltung ihrer Pflichten ein. Zum Beispiel das Recht der Allgemeinheit auf ein schönes Ortsbild, wintersichere Gehsteige etc. So ist es in den vergangenen Jahren gelungen, über 360 leerstehende Objekte wieder zu aktivieren.

Ein Beispiel aus dem Bezirk: Andrea Gepp aus Niederkreuzstetten stellte das Projekt „Arbeit im Dorf“ vor, mit dem ein Leerstand für Flächen von Kleinunternehmen in der Ortschaft gefüllt wurde. In anderen Regionen wurden in leerstehenden Geschäftslokalen Gründerinnen und Gründer sowie Start-ups angesiedelt. Und in Vorarlberg werden leerstehende Häuser und Wohnungen von einem professionellen Serviceanbieter verwaltet und vermietet.

Es gebe Orte im Waldviertel, die in Zukunft vielleicht nicht mehr zu erhalten seien, weiß Landtagspräsident Karl Wilfing, der sich sicher ist, dass es noch in dieser Legislaturperiode einen Beschluss Richtung Infrastrukturabgabe oder Leerstandsabgabe geben werde, bei der das Land die Rahmenbedingungen vorgeben wird. „Dann ist jede Gemeinde gefordert, weil der Leerstand und die entsprechenden Maßnahmen werden in Korneuburg anders gesehen als in Bernhardsthal: Eine Leerstandsabgabe kann in einer Stadt mobilisierend wirken, in einer Landgemeinde aber eher konterproduktiv sein.“ Da müsse jeder Gemeinderat und jeder Bürgermeister selbst entscheiden, was das Beste für seine Gemeinde sei. Und Gemeinden werden überlegen müssen, ob sie gemeinsam Nahversorger bauen und Gasthäuser betreiben wollen, um diese Infrastrukturen zu erhalten.

Was ist das Ziel im Weinviertel? Leerstandseigentümer durch Beratung und Förderungen motivieren, Gemeinden und Regionen sollen ein Netzwerk dafür gründen und die Eigentümer stärker in die Pflicht nehmen und auf das Potenzial von Rückkehrern, Gründern und Start-ups setzen. „Zu diesen Themen werden in den kommenden Monaten Maßnahmen und realistische Umsetzungskonzepte erarbeitet“, sagt Leader Weinviertel Ost-Geschäftsführerin Christine Filipp. Die Bekämpfung des Leerstandes ist auch eines der Ziele der Leader-Regionen im Weinviertel in der Förderperiode bis 2027. Weitere Fachexkursionen und Impulsabende sollen folgen.