Vor einigen Jahren hat man sich zudem zur Einführung von zusätzlichen 5-Euro-Wertgutscheinen entschlossen, welche sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreuen.

In den letzten beiden herausfordernden Jahren mit Covid, wurden vom Tourismusbüro, begleitet durch intensive Werbemaßnahmen, im Jahr 2020 sowie in der ersten Jahreshälfte 2021 rund 21.000 Stück der Gutscheine verkauft.

Rund 100 Unternehmen sind bereits Gutscheinpartner und die Tendenz steigt – dies spricht für die Attraktivität der Gutscheine auch aus Betriebssicht. Tourismusobfrau des Landes um Laa Stadträtin Helga Nadler und IG-Obmann Michael Lehner sind sich einig: „Insbesondere in dieser Zeit ist die Zielsetzung, mit dieser Regionalwährung die Wertschöpfung in unserer Region zu steigern und damit unsere Unternehmen in der regionalen Nahversorgung zu unterstützen“.