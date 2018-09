„Die Schule sollte ein Ort der Wissensvermittlung sein. Parteipolitische Werbung, noch dazu auf derartigem Niveau, hat dort nichts verloren“, ärgert sich die Paasdorferin Elke Liebminger, Mutter von drei Schülern des Gym Laa und FPÖ-Gemeinderätin in Mistelbach.

„Schüler sollten nicht von aggressiver Propaganda manipuliert und vereinnahmt werden, unabhängig von der politischen Färbung“, sagt Stephan Prinz, NEOS-Gemeinderat in Mistelbach und Vater einer zehnjährigen Gymnasiastin.

Für Ärger sorgt bei beiden eine Verteilaktion der Sozialistischen Jugend vor dem Gym Laa am 12. September, bei der sie ihren „Schulplaner“, einen Schülerkalender, verteilten. Denn, so finden beide: Der Kalender ist in der Aufmachung zu radikal.

Liebminger stößt sich vor allem an den Aufrufen zum Widerstand gegen die türkis-blaue Bundesregierung und der Bewerbung eines Antifa-Seminars am Attersee. Prinz möchte auf den Inhalt gar nicht erst eingehen: „Die romantisierte Darstellung einer Ideologie, vor der bis vor 30 Jahren noch Menschen über die Grenze von Tschechien zu uns flohen und mitunter mit dem Leben bezahlten, ist fragwürdig.“

„Ich bin als Freiheitliche gewohnt, dass man uns ins rechte Eck stellen will. Aber eine derartige Schmutzkübelaktion ist widerwärtig und niveaulos!“Elke Liebminger, FPÖ-Gemeinderätin

Sauer stößt Liebminger auch der Aufruf zum Ungehorsam gegenüber dem Schulsystem auf: „Das bringt die Gefahr mit sich, das System in unseren Schulen zum Wanken zu bringen“, sagt die Freiheitliche Gemeinderätin. „Ich bin als Freiheitliche gewohnt, dass man uns ins rechte Eck stellen will. Aber eine derartige Schmutzkübelaktion ist widerwärtig und niveaulos!“

zVg

Thomas Jaretz, Direktor am Gym Laa, bestätigt die Verteilaktion: „Die beiden Vertreter der SJ waren sehr höflich und achteten darauf, das Schulgelände keinesfalls zu betreten.“ Und er sieht diese Verteilaktion gelassen: Im Laufe des Schuljahres gebe es immer wieder Verteilaktionen verschiedener Gruppierungen am Schulweg der Schüler: „Nicht nur vor der Schule, auch am Bahnhof und am Weg dazwischen. Es gibt kaum eine Gruppierung, die nicht unsere Schülerinnen erreicht.“ Sogar Bibeln wurden bereits vor dem Gym Laa verteilt, sagt Jaretz.

Während Liebminger und Prinz für die Ausweitung der Verbotszone für Wahlwerbung rund um die Schule, verboten ist sie derzeit am Schulgelände, eintreten, wäre das für den Direktor der falsche Weg: „Die Aufgabe der Schule und vor allem der Eltern ist nicht, die politische Werbung zu verbieten bzw. diese rechtlich zu verfolgen, sondern mit den Kindern darüber zu reden und die Dinge zu erklären.

Der Unterricht in Politischer Bildung ab der zweiten Klasse bietet, neben dem Elternhaus, die Möglichkeit im Unterricht dies alles zu reflektieren“, setzt Jaretz auf Information und kritische Reflexion statt auf Verbote: „Ein Verbot politischer Werbung im öffentlichen Raum, die einem vielleicht persönlich aus Gründen einer anderen politischen Haltung nicht zusagt, hielte ich - bei aller Geschmacklosigkeit mancher Inhalte - aus demokratiepolitischer Sicht für sehr bedenklich.“

SJ: Heuer gibt es mehr Aufregung als früher

Bei der Sozialistischen Jugend kennt man die Aufregung um den heurigen Schulplaner: „Das liegt anscheinend an der Aufmachung“, sagt Landesvorsitzende Melanie Zvonik. Dass da das durchgestrichene Kurz-Strache-Paar eine gewaltige Rolle spielt, ist ihr durchaus klar. Wobei: Die Emotionen kämen da hauptsächlich von Eltern und Lehrern, ganz selten nur von den Schülern selbst.

„Zielgruppe unseres Schülerkalenders sind die Schüler der Oberstufe zwischen 14 und 18 Jahren“, sagt Zvonik, an sie werde er verteilt, weil diese Schüler auch schon (oder bald) wahlberechtigt sind und sich für Politik interessieren sollen. „Wenn eine Zehnjährige den Kalender bekommen hat, dann tut mir das leid, aber oft kommen auch Jüngere und wollen einen haben“, sagt die SJ-Landesvorsitzende: „Wir zwingen niemanden den Schulplaner zu nehmen.“