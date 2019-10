Bereits zum 14. Mal fand der Schulball im Wolkersdorf Gymnasium statt, diesmal unter dem Motto "Eine Nacht in Venedig". Die Organisatoren haben sich auch dieses Jahr wieder viel Mühe bei der Dekoration der Schule für den Ball gegeben. So verwandelte sich der Turnsaal in einen Festsaal und Klassenräume wurden zum Café oder zur Disco.

Für Direktor Gerhard Schwaigerlehner war es allerdings sein letzter Ball, nächstes Schuljahr wird er nicht mehr Direktor sein. Dafür hatte der Ball hohen Besuch von Bürgermeister Dominic Litzka und Kurt Hackl in Stellvertretung der Landeshauptfrau. Außerdem waren zahlreiche Wolkersdorfer Gemeinderäte und Bürgermeister der umliegenden Gemeinden anwesend.