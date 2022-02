Neuer Arzt am Stadtplatz in Laa

„In der ersten Etappe konnten wir 2021 zwei neue Allgemeinmediziner für Laa, Hanfthal, Kottingneusiedl, Wulzeshofen und Ungerndorf gewinnen. Im heurigen Jahr werden drei neue Fachärzte der Fachrichtungen Orthopädie, Frauenheilkunde und Neurologie folgen“, freut sich Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.

Den Anfang machte am 1. Februar Tomas Vrana, der derzeit im Landesklinikum Mistelbach als Oberarzt auf der Gynäkologie tätig ist und seine Wahlarzt-Praxis im Ärztezentrum Laa, direkt am Stadtplatz Nr. 5, neben der Apotheke eröffnet hat. Für manche Frauen ist er kein Unbekannter, machte er doch bereits Vertretungen in diversen Gyn-Praxen in der Region - das Feedback der Patientinnen war durchaus positiv.

Die in Laa bekannte Neurologin Sabine Weise und der Orthopäde und Unfallchirurg Bernhard Mauersperger wollen beide mit einer Praxis im LaaPlus zwischen Therme, Kellerhügel und Neustadt starten. Der Bau soll im Frühjahr fertig werden.

Neue Ärzteförderung lockt Ärzte an

Die bestehende Ärzteförderung der Stadtgemeinde Laa wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung an die neuen Herausforderungen angepasst und unterstützt so auch künftige Ansiedelungen neuer Ärzte und medizinischer Einrichtungen. „Die neue Lösung hat es zum Ziel, die medizinische Grundversorgung in der Stadtgemeinde Laa weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten und neue Versorgungsaspekte zu ermöglichen“, sagt Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.

Das Gesundheitszentrum im LaaPlus wird im Frühjahr fertig. Foto: Michael Pfabigan

Ihr Credo sei es, für alle Menschen in der Großgemeinde gute Lösungen zu finden und dafür alle nötigen Kräfte zu bündeln: „So bin ich froh, dass diese Anstrengungen nun Früchte tragen und an unterschiedlichen Standorten unsere medizinische Versorgung insgesamt verbessern.“ Mit der adaptierten Förderung sei man auch für neue Herausforderungen in der Zukunft im Medizin-Bereich gut gerüstet, resümiert Ribisch.

Damit man alle medizinischen Einrichtungen auch gut findet, wird derzeit in der Stadtgemeinde Laa das Leitsystem diesbezüglich überarbeitet und aktualisiert.

