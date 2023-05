Die Marillenernte wurde weitgehend vernichtet

Die Hagelstreifen zog sich über die wichtigsten Weinbaulagen nördlich von Poysdorf, wo auch die Obstbaumschule Schreiber einige Anlagen betreibt. Zwei der vier betroffenen Anlagen hatten den Frühjahrsfrost recht gut überstanden. Durch den frühen Frost, der Früchte reduzierte, und die Niederschläge gab es einen wunderschöne Fruchtgröße bei den Marillen.

„Jetzt liegen rund ein Drittel auf dem Boden, ein Drittel sind total aufgerissen und der Rest hat in der Ried Fuchsenberg 20 bis 30 Einschläge pro Frucht. So etwas habe ich noch nicht gesehen“, schüttelt Robert Schreiber den Kopf. Am Weißen Berg sind es nur rund zehn Einschläge pro Frucht. Da ist keine einzige Frucht als Klasse 1 verkaufbar. Ob die angeschlagenen Früchte für Schnaps, Marmelade oder Nektar nutzbar sind wird sich noch weisen. Der Hagel zog sich auch über Poysbrunn und Drasenhofen wo es aber geringere Schäden als unmittelbar nördlich von Poysdorf gibt. Auch der Ackerbau mit Sonnenblumen und Mais sind betroffen.

„Für den Weinbau in dieser Region gibt es teilweise Totalausfälle bis zu 100 Prozent“, betont Winzer Martin Hugl im Gespräch. Auch er war mit seinem Traktor in den Weingärten unterwegs und erlebte den Hagel hautnah.

Auch in den Weingärten gibt es schwere Hagelschäden. Foto: Robert Schreiber

Die Palette der Schäden reicht von leicht und total, wo kein gesunder Trieb mehr auf der Rebe ist. „Klarheit werden aber erst die nächsten Wochen bringen. Die Reben sind der mit der Wundheilung beschäftigt, um die abgestorbenen Teile abzustoßen. Oft wird man froh sein müssen, eine gesunde Schnittrebe für das nächste Jahr zu bekommen“, ist Martin Hugl überzeugt.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.