Herta Haimer feierte 70. Geburtstag: Viel für die Poysdorfer geleistet

Mit viel Freude für die Arbeit in der Gemeinschaft hat sich Herta Haimer in ihrem bisherigen Leben stark bei Aktivitäten in der Pfarre und der Katholischen Frauenbewegung eingebracht. In den letzten Jahren ist sie gemeinsam mit Gatten Emmerich als ehrenamtliche Mitarbeiterin im Urbanusheim tätig. „Wir schenken Zeit und Zuneigung, bekommen aber auch sehr viel von unseren älteren Mitmenschen zurück“, erzählte Herta Haimer. Anlässlich ihren 70. Geburtstages dankte Bürgermeister Josef Fürst Herta Haimer für ihr langjähriges soziales Engagement in Poysdorf. „Menschen wie sie tragen eine Gemeinschaft und sorgen so dafür, dass der eigene Wohnort, die Heimat, ein Stück menschlicher und lebenswerter wird.“ Auch Ortsvorsteher Roman Oppenauer dankte Herta und Emmerich Haimer für ihr vielseitiges Engagement in der Gemeinschaft.