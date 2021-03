Corona-bedingt virtuell fand am 2. März das Schulfinale der HAK Mistelbach für den österreichischen DigBiz-Award 2021 der Handelsakademien für Digital Business statt. Diese Ausbildung ist ein Unikat im Bereich der Handelsakademien, denn sie ist die die einzige HAK-Ausbildung, deren Absolventen den Titel „Ingenieur“ erhalten können.

Von den zwölf präsentierten Diplomarbeiten in diesem Programmierwettbewerb filterte die Jury unter Vorsitz von Alt-Direktor Johannes Berthold die drei Besten heraus.

Den ersten Platz holte sich „ Future Fuel“ . Dieses Projekt bietet eine Smartphone-Applikation zum Suchen von passenden Elektrotankstellen. Durch Angabe von Auto und Ladekarten werden die für die Benutzerin bzw. den Benutzer relevanten Elektrotankstellen ermittelt, sowie, die tatsächliche Ladedauer, Ladekapazität und der zu zahlende Betrag des Tankvorgangs, angezeigt. Durch zahlreiche Filter (Stromstärke, Öffnungszeit, Stecker, etc.) können die optimalen Tankstellen gefunden werden, ebenso die am schnellsten erreichbaren und günstigsten E-Tankstellen in der Umgebung. Ist eine davon ausgewählt, kann auch gleich die Navigation dorthin gestartet werden. Jonathan Schort und Sebastian Schuch bilden das Entwicklungsteam.

Der zweite Platz ging an „Bibliothek Wolkersdorf“ : Da die Website und das derzeit verwendete Bibliotheksprogramm der Bibliothek der Stadtgemeinde Wolkersdorf nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht, wurde das Team Janine Leiner, Manuel Messler und Andreas Plazibat mit der Neugestaltung der Website sowie der Entwicklung eines modernen Verwaltungsprogrammes mit einer zentralen Datenbank beauftragt. Die Website verwendet nun eine sichere Verbindung, das Verwaltungsprogramm kommuniziert mit der Datenbank via Webservice.

Platz drei holten sich ex aequo „Chesstastic“ und „Easy Project Organisation“ .

„ Chesstastic “ ist eine Website für Schachinteressierte, die über alle relevanten Funktionen von der Anmeldung bis hin zum Speichern der Spielergebnisse verfügt. Darüber hinaus beinhaltet die Website auch ein Tutorial, das Spielanfängern die genaue Vorgehensweise beim Spielen begreiflich macht und einen Einblick in die Geschichte des Brettspiels gewährt. Zentraler Mittelpunkt und eigentliches Herzstück der Website ist ein simples Schachprogramm, bei dem gegen eine künstliche Intelligenz nach den Regeln unserer Region gespielt werden kann. Programmiert und gestaltet wurde die Website von Jakob Brandtner, Franz Stoiber und Manuel Stacher.

„ Easy Project Organisation“ bietet eine App mit der To-do-Listen untereinander übersichtlich geteilt und abgearbeitet werden können. Alle Teilnehmer, die auf eine Liste Zugriff haben, können weitere Aufgaben hinzufügen oder als erledigt setzen. Egal ob in der Familie, unter Arbeitskollegen oder auch in der Landwirtschaft ist die App universal einsetzbar. Die Website informiert über die App und hält diese für den Download bereit. Die künftigen Maturanten Jakob Fiby, Ramona Gepp und Katharina Schramm bilden das Team um E.P.O.

„In diesem Wettbewerb zeigen unsere Jugendlichen, dass sie nicht nur über Potenzial, sondern auch über Innovationsgeist und Engagement verfügen“, ist HAK-Direktor Christian Rindhauser stolz auf seine Schüler, der auch den Auftraggebern dankte, die es ermöglichen, Theorie und Praxis so gekonnt in Einklang zu bringen.