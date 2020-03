„Das ist verrückt!“ Kopfschüttelnd steht die Frau vor dem Regal mit den Konservendosen. Es ist ziemlich leer geräumt - ein durchaus üblicher Anblick in den Supermärkten des Bezirks. Die Angst vor dem Coronavirus sorgt dafür, dass viele beginnen Lebensmittel zu horten.

Besonders die Regale mit Suppen- und Gulasch, eingelegtes Gemüse, Mehl und Teigwaren werden in Unmengen gekauft - manchmal kommt das Supermarktteam nicht einmal mehr nach mit dem Einräumen. Haltbarmilch wird gleich auf der Palette ins Geschäft gestellt und in manch einem Einkaufswagerl türmen sich die Sechsertragerl Mineralwasser - was oft bei den Kassendamen für Kopfschütteln sorgt.

„Wir bemühen uns, so rasch wie möglich nach zu schlichten“, erzählt eine Regalbetreuerin. Vor allem gegen Geschäftsschluss gelinge das nicht immer.

Die verstärkte Nachfrage ist auch bei Grünmärkten erkennbar: „Wir merken es bei Kartoffeln, da wird derzeit merklich auf Vorrat gekauft“, verrät ein Bauer, der regelmäßig Märkte anfährt.