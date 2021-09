Neues Lidl Logistikzentrum in Großebersdorf eröffnet .

In der Weinviertler Gemeinde Großebersdorf ist am Mittwoch das neue Logistikzentrum von Lidl Österreich offiziell eröffnet worden. Das Lager ist einer Aussendung des Diskonters zufolge eines der größten in der Lidl-Gruppe. Bis zu 400 Jobs sollen geschaffen werden. Investiert wurden 170 Mio. Euro.