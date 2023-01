Bad im Mühlbach: 30 Mutige beim „Obodna“

Werbung

Bei fast frühlingshaften Temperaturen fand heuer das „Obodna“ beim Lindenhof statt. Dabei sprangen heuer wieder ganz Mutige bei Außentemperaturen von gerade einmal zehn Grad in den fünf Grad kalten Mühlbach.

Die Idee zu diesem Event stammt aus einer launigen Wette von Hanfthaler Lindenhof-Stammgästen: „Wer traut sich, zu Silvester in den kalten Mühlbach zu springen?“ Matthias Herbst und Ortsvorsteher Arno Hausensteiner griffen die Idee auf, seit 2012 lockt diese lustige Veranstaltung am Silvesternachmittag zahlreiche Zuseher und Teilnehmer, manche davon in witzigen Badekostümen, an.

„Fünf Personen waren beim ersten Obodna dabei, heuer waren 30 Personen, vom Schüler bis zum Senior, dabei“, freut sich Organisator Hausensteiner. Er selber schwimmt ab Ostern begeistert im Mühlbach und sprang seit „Obodna“-Beginn jedes Jahr in den kalten Mühlbach – heuer im witzigen Outfit des Boba Fett, einer Figur aus Star Wars und ein Lieblingscharakter seines verstorbenen Sohnes Tristan.

„Das Wasser war schon sehr kalt, trotzdem bin ganz untergetaucht und ein Stück flussaufwärts gekrault“, erzählt Roland Schmidt nach dem Sprung. Das Mühlbach-Springteam Gottfried Kölbl, Michael Kastner, Erich Ofner, Thomas Mechtler und Franz Kriehuber sorgten mit Würstel, Glühwein und Kinderpunsch gegen eine Spende für das leibliche Wohl. Diese kommen heuer der Organisation Sonneninsel zugute.

