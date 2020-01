„Ois hod sei Zeit“ – so lautet der Titel der zweiten CD von Margot Wendt, die als „Des bin i“ Texte und Melodien für Lieder schreibt.

Begleitet wird sie dabei auch von ihren Bandkollegen Peter am Schlagzeug und Claudia, die sie gesanglich unterstützt.

Nun lud das Trio ins Gasthaus Herbst zur Präsentation der neuen Lieder ein. Freunde, Bekannte und Fans waren gekommen, um die insgesamt zwölf Songs und als Überraschung und kurz vor der Pause das neueste Lied „Es is a Glück, dass es di gibt“ zu hören.

„Meine Lieder beinhalten alles, was man so im Lauf der Zeit durchlebt.“ Margot Wendt zu ihrer Musik

„Meine Lieder beinhalten alles, was man so im Lauf der Zeit durchlebt, denn diese passen gut zu Tauffeiern, Hochzeiten, Weihnachten aber auch zur Trauerbewältigung und sollen den Zuhörern Mut geben“, erzählt die Musikerin. Das erste Lied des Abends „Herbstwind“ widmete sie dem Wirt Matthias Herbst, der sich sehr darüber freute.

Durch das Programm führte humorvoll Pfarrer Johannes Cornaro, der Margot Wendt kennt und mit ihr gemeinsam bereits bei einem Event in Fallbach Lieder gespielt hat.

Die Lieder „Zeit“ und „Finde deinen Mut“ standen neben „Öffne dein Herz“ auch auf dem Programm, welches das Publikum mit viel Applaus honorierte. Das Lied „Innere Kriegerin“ wird sie beim MusicMaker am Samstag, 18. Jänner, im Stadtsaal in Mistelbach vortragen und hofft, dass es dort genauso für Begeisterung sorgen wird, wie bei der Präsentation in Hanfthal.

Unter www.desbini.at findet man weitere Hörproben von Liedern und ihren musikalischen Angeboten.