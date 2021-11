Ein Gehbarren für Tristan

Gefertigt wurden die zerlegbaren Teile von Dominik Böck, Unterstützung bekam er dabei von Markus Strebl.

„Tristan ist ein armer Bub und sein Vater Arno Hausensteiner ist ein guter Freund von mir“, sagt Böck, der einfach nur helfen wollte. Auf Reha hatte Tristan am Barren trainiert, für Zuhause hätte so ein Teil aber gut 3.500 Euro gekostet. „Weil ich so etwas auch bauen kann, habe ich beschlossen, zu helfen“, erzählt Böck.

Er kontaktierte Freund und Firmenchef Mario Stroff, um bei dessen Firma Stroff Metalltechnik in Neudorf die Edelstahlmaterialien zu bestellen und in der Werkstatt zu arbeiten, Stroff stellte sofort das Metall kostenlos zur Verfügung: „Die Idee hat ihm gefallen.“