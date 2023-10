Hopfius holt sich Silber bei Brauerei-Wettbewerb

Beate Uhl und Markus Pernold, die beiden Hanfthaler Jungbrauer, die verschiedene handgebraute Biere unter dem Namen Hopfius erzeugen, traten heuer zum ersten Mal bei der Österreichischen Staatsmeisterschaft der Austrian Beer Challenge in Wien an. Und hatten damit gleich Erfolg, denn ihr Bier „Der Erfrischende“ holte in der Kategorie „Fruchtbiere“ sofort den zweiten Stockerlplatz.

Darauf sind Beate und Markus sehr stolz. Wie schmeckt das Siegerbier eigentlich? „Unser pinkfarbenes obergäriges Sommerbier mit natürlicher Trübung ist eine pure Erfrischung. Es riecht wunderbar nach fruchtig-süßen Himbeeren, besitzt einen schlanken Körper und ist sehr spritzig. Durch die leichten Limettennoten wird das Bier zu einem unwiderstehlichen Trinkvergnügen“, sagen Beate Uhl und Markus Pernold.

Da es sich bei „Der Erfrischende“ um ein saisonales Bier handelt, wird das Bier erst wieder im Frühjahr 2024 gebraut, sodass es dann im Sommer genießbar ist. Darauf freuen sich nicht nur Beate und Markus, sondern alle Hopfius-Bierliebhaber.