In Pension: Backstube von Johann Uhl ist zu

Werbung

Seit Jahresbeginn ist die Backstube der Bäckerei Uhl kalt. Der Bäckermeister ist in Pension.

Inhaber und Bäckermeister Johann Uhl, der 1980 das Bäckerhandwerk erlernte und die Meisterprüfung absolvierte, übernahm 1986 den elterlichen Betrieb, den sein Großvater 1929 in Hanfthal gegründet hatte. Seit über 36 Jahren stand er fast täglich von Mitternacht bis sieben Uhr Früh in der Backstube, um neben Brot und Gebäck auch seine weit über die Ortsgrenzen bekannten Salzstangerl und Hanfstangerl herzustellen. Doch nun geht Bäckermeister Uhl in die verdiente Frühpension.

„Dafür muss ich aber die Backstube schließen, doch für die dazugehörige Greißlerei konnte eine Lösung gefunden werden“

„Dafür muss ich aber die Backstube schließen, doch für die dazugehörige Greißlerei konnte eine Lösung gefunden werden“, freut sich Johann Uhl. Lisa Woltran und Matthias Herbst zeigten Interesse an dem Gebäude. Rasch kamen sie überein, dass Woltran den kleinen Nahversorger übernehmen wird.

Dazu wird das Geschäft zu Jahresbeginn für kleinere Adaptierungsarbeiten geschlossen. Ab 15. Jänner ist zu den bisherigen Öffnungszeiten wieder geöffnet und die beiden Verkaufsangestellten können so ihren Job behalten. Auch sein Geselle, der seit seiner Lehrzeit bei der Bäckerei Uhl beschäftigt ist, wird bald einen neuen Job antreten. Darüber ist Uhl sehr froh – so kann er sich in der Pension dem Verkauf der noch vorhandenen Bäckereimaschinen widmen.

Außerdem wird er in ein kleineres Haus in Hanfthal ziehen. „Dann werde ich mich um meine Gesundheit kümmern, täglich meine Chi-Gong-Übungen machen und mit dem Rauchen aufhören“, erzählt er.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.