Die kreativen Hanfthaler Jäger brüten nach dem erfolgreichen Blühflächen-Projekt – das übrigens heuer wieder um rund 1,5 Hektar gewachsen ist - bereits wieder Neues aus.

Sie wollen für die Insekten nicht nur Nahrungsquellen zur Verfügung stellen, sondern auch Wohnraum, sogenannte Insektenhotels. Auch diese sollen verteilt über das Revier aufgestellt werden.

Vorerst zehn Insektenhotels geplant

Zuerst wurde ein Prototyp entwickelt und gebaut. Bereits am zweiten Tag war das Hotel bewohnt. Anscheinend benötigen die Bienen derartiges, sonst wäre es nicht so schnell angenommen worden, vermuten die Jäger. Anhand des Prototyps werden sechs weitere Stück gebaut (in unterschiedlichen Größen, aber keines kleiner als der Prototyp) und vier Insektenhotels werden direkt in Hochstände verbaut. Somit wird das Revier in den nächsten drei Wochen vorerst mit zehn Insektenhotels ausgestattet.

Daraufhin werden alle Anlagen genau beobachtet, wie sie angenommen werden, ob es an einer bestimmten Himmelsrichtung liegt, ob eine Einrichtung bevorzugt wird, ein Standort oder eine bestimmte Höhe. Aufbauend auf diesen Erfahrungen wird dann im nächsten Jahr weitergebaut.

Und da die Hanfthaler auch hinter ihrem Dorfprodukt stehen, werden die Hotels mit Hanfstroh ausgestopft. Von den Insekten wurden allerdings die Hotels mit Schilf und Hartholz bevorzugt angenommen.

Doch die Insektenhotels sind nicht das Ende, die Jäger tüfteln bereits wieder am nächsten Projekt.