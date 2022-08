Legendärer Keller steht zum Verkauf

Werbung

Einst wurde in ihm Politik gemacht, jetzt fristet der legendäre „Stechers Prader-Keller“ in der Hanfthaler Kellergasse „Am Beri“ nur noch ein Schattendasein: „Straßenmeister Paul Langeder erwarb von Friedrich Winna, dem Verfasser der Dorfkunde Hanfthal, den Keller am „Beri“. Dieser war lange Zeit auch unter „St. Pauli“ bekannt, schreibt Johann Schmidt in seiner Kellergassenarbeit.

1965 trat ein Generationenwechsel in der Gemeindevertretung ein: Bürgermeister Ulrich Uhl sorgte mit seinem verjüngten Team für eine Aufbruchstimmung. Dabei war der nach dem damaligen ÖAAB-Obmann und Verteidigungsminister Georg Prader genannte Keller oftmals Kommunikationszentrum der Gemeinde, es wurde buchstäblich Gemeindepolitik im Keller betrieben.

Eine Innenansicht des Presshauses des Prader-Kellers, in dem so manche Feste gefeiert wurden. Foto: Susanne Bauer

Um den Seben-Weg auszubauen, wurden bei der Weggabelung der zwei Keller zugeschüttet bzw. der Kellereingang entfernt. Im Winter 1966/67 wurde von den Gemeindevertretern das Zusammengraben der Kellerröhren mit dem Langeder-Keller initiiert, seither hat dieser drei Röhren. Transportunternehmer Friedrich Stecher sen. erwarb ihn von Paul Langeder und baute ihn als Vinothek mit reich bestücktem Sortiment aus.

Der Keller diente dann als Repräsentationskeller für Geschäftsfreunde der Firma Stecher. Bei der 850-Jahr-Feier des Ortes im Jahr 1999 erhielt der Keller durch die Witwe von Minister Prader, in Anwesenheit des Altlandeshauptmannes Siegfried Ludwig, offiziell das Kellerschild „Stechers Prader- Keller“ mit einem Gedicht, in dem die Zusammenkünfte der Geschäftsfreunde und Politiker humorvoll in Reimen beschrieben werden.

Da es die Firma Stecher heute nicht mehr gibt, hat der Keller seine Bedeutung verloren und fristet nun ein unscheinbares Dasein. Besitzer Friedrich Stecher und Enkel des Transportunternehmens hat keine Verwendung mehr für den Keller. Mittlerweile sind auch schon in den Kellerröhren Regale mit Weinflaschen ge- und zerbrochen. Daher hat sich die Familie entschlossen, den sanierungsbedürftigen Keller, in dem sich Strom, Wasserleitung und ein WC befinden, sowie verschiedene alte Weine lagern, zu verkaufen. Im Kaufpreis inbegriffen sind auch zwei wertvolle Gästebücher, in denen verschiedene Weinverkostungen aufgelistet sind und besondere Gäste verewigt sind.

Interessenten können sich bei Friedrich Stecher unter 0664 1052404 melden.

