Wie soll der Hauptplatz der Zukunft aussehen? Im Mistelbacher Stadtsaal goss Architekt Andreas Lettner für die Firma CIMA, die für die Stadt Mistelbach die Meinungen von Bürgern, Hausbesitzern und Gewerbetreibenden im Zentrum gesammelt und analysiert hatte, in eine Visualisierung.

Die Eckpfeiler der Vorgaben: mehr Grün, weniger (zumindest optisch weniger) Parkplätze, Verkehrsberuhigung, mehr Platz für Fußgänger und mehr Aufenthaltsqualität. Andreas Lettner, Architekt in Innsbruck, und sein Team analysierten zusätzlich die Erschließungsachsen und Punkte am Hauptplatz, so Baumpflanzungen zwischen den Unterbodeneinbauen möglich sind.

Verkehr rückt weg

Das Ergebnis: Eine verschwenkte Bundesstraße, die von der Häuserzeile am östlichen Rand des Hauptplatzes abrückt und gesäumt von Bäumen ist. Entlang dieser verschwenkten Bundesstraße befinden sich zwei Busbuchten für insgesamt vier Busse, hier ließe sich auch eine moderne Toilettenanlage integrieren. Beidseitig der Bundesstraße gibt es einen Multifunktionsstreifen, der vom Straßenbelag gepflastert wäre und sich als Radweg eignen würde.

Platz für Veranstaltungen

Die Parkplätze würden gleichmäßig zwischen Rathaus und Marktgasse in zwei Reihen und in Fünferpaketen angeordnet, zwischen den Reihen ist kommod Platz, diese Verkehrsfläche wäre dann eine Begegnungszone. Mit der Gruppierung der Parkplätze ist es möglich, Bereiche des Hauptplatzes für Veranstaltungen zu sperren, geht es nach Andreas Lettner ausgehend von der Hauptplatzmitte. Zwischen den Parkplatzpaketen wäre die Möglichkeit der Hauptplatzquerung, ohne sich zwischen Autos durchquetschen zu müssen.

Diskussion um Tiefgarage

Dominiert wurde die Diskussion im Stadtsaal aber von einer Diskussion pro und contra Tiefgarage: „Sie würde in unser Konzept passen“, sagt Lettner. Stefan Lettner von CIMA will sich auf keine Option Tiefgarage/Parkdeck festlegen: „Wir wissen: Je ländlicher eine Region ist, desto geringer ist die Bereitschaft, weiter zum Parkplatz zu gehen.“

Bürgermeister Erich Stubenvoll wollte sich in diese Diskussion nicht einmischen: „Mir gefällt das Konzept mit und ohne Tiefgarage. Fakt ist aber auch, dass wir uns mit Thema Parkraumbewirtschaftung auseinandersetzen müssen“. Wichtig sei, dass der Hauptplatz weiter als das Handelszentrum des Weinviertels gesehen werde. Etwas, das auch Stefan Lettner unterstreichen konnte: „Ohne ein gutes Zentrum ist eine Stadt nix.“

Der nächste Schritt: Jetzt muss die Gemeindepolitik entscheiden, wie viel Geld sie in das Projekt Hauptplatzumgestaltung stecken will.