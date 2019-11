Die Rahmenbedingungen für Innenstädte haben sich in den letzten Jahren drastisch geändert. Veränderte Verhaltensmuster der Gesellschaft, die extrem hohe Mobilität und nicht zuletzt der anhaltende Trend zum Online-Handel sind maßgebliche Gründe dafür, dass der Aufenthaltsqualität in Zentrumszonen wieder mehr Bedeutung zukommt.

„Erlebnis anstatt reiner Versorgung“ heißt die Devise. Mit der Neugestaltung des Hauptplatzes soll in Mistelbach ein wichtiger Beitrag für die nachhaltige Stärkung der Innenstadt als vitaler Handels- und Konsumraum geschaffen werden“, weiß Bürgermeister Christian Balon (ÖVP). Nach dem Motto „Mitreden statt kritisieren“ sind die Bürger in den kommenden Wochen und Monaten aufgerufen, sich aktiv an dem Gestaltungsprozess zu beteiligen.

Fragebogen wird in Zeitung beigelegt

In einem ersten Schritt ist eine Befragung der Bevölkerung vorgesehen. Dazu wird in der letzten Ausgabe der Stadtgemeinde Zeitung 2019 ein Fragebogen beigelegt.

Im Anschluss sind zwei öffentliche Diskussionsrunden geplant, die erste Mitte Februar im Stadtsaal Mistelbach.

Wichtig ist auch die gemeinsame Strategie im Gemeinderat. Daher konstituierte sich in der Vorwoche die Steuergruppe des Bürgerbeteiligungsprozesses – zusammengesetzt aus Mitgliedern aller Fraktionen im Gemeinderat.