Der Rabensburger Allgemeinmediziner Karim Piroty-Dehbokry, der das Pensionsalter erreicht hat, musste jahrelang um eine Hausapotheke kämpfen. Deshalb führte er seine Ordination in Containern, am äußersten Rand von Rabensburg, um von der Apotheke in Hohenau so weit entfernt zu sein, dass sich das mit der vorgeschriebenen Entfernung gerade ausging.

