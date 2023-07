Sicherer Übergang bei der Gottfried-von-Preyer- Schule

„Auch „Max“ und „Susi“ – zwei Aufsteller mit der Aufschrift „Brems dich ein“ - wurden angekauft und in diesem Bereich montiert. Im Bereich des Schutzweges wurde vor längerer Zeit verordnet, dass in der Zeit von 7 bis 17 Uhr an Schultagen eine 30-Stundenkilometer-Beschränkung gilt.

Leider wird trotzdem immer wieder vor dem Schutzweg überholt, mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren und auch vor dem Schutzweg, obwohl jemand den Zebrastreifen überqueren möchte, nicht angehalten.

„Wir wünschen uns, dass in diesem doch sehr sensiblen Straßenbereich rücksichtsvoll und langsam gefahren wird, damit unsere und alle anderen Kinder in diesem Bereich sicher die Straße überqueren können“, so Bürgermeister Mario Gaider.