„Als mich der Arzt im Landesklinikum Mistelbach gesehen hat, hat er die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und konnte es nicht fassen“, erzählt ein Hausbrunner, der mit großen Schmerzen ins Spital eingeliefert worden war: Der Hausarzt war nach einer ersten Konsultation nicht mehr erreichbar gewesen, der Bürgermeister hatte die Herausgabe der Handynummer des Mediziners verweigert.

„Hätte ich noch zwei Tage gewartet, wäre ich tot gewesen“

Schlussendlich hatten die Ärzte im Klinikum Mistelbach-Gänserndorf bei dem Hausbrunner festgestellt, dass er eine massive Harnleiterentzündung mit entzündeter Niere hatte: „Hätte ich noch zwei Tage gewartet, wäre ich tot gewesen, hat mein Arzt auf der Urologie gemeint“, erzählt der 45-Jährige.

Was war passiert? Mit Schmerzen im Unterleib hatte er sich an seinen Hausarzt gewandt, er möge einen Hausbesuch bei ihm machen, er könne nicht in die Praxis im Ort. Dieser hatte das kategorisch abgelehnt und gemeint, die Gattin könne ja mit einer Harnprobe in die Ordination kommen. Das tat sie auch und kam um 9 Uhr mit Medikamenten zurück. Als diese um 10.45 Uhr noch immer keine Wirkung zeigten, versuchte der Hausbrunner, den Arzt anzurufen. Doch in der Ordination, die bis 11.30 offen haben sollte, hob keiner mehr ab.

„Also habe ich beim Bürgermeister angerufen, er sollte mir die Handynummer des Arztes geben. Der hat das verweigert und kurz angebunden aufgelegt, obwohl ich vor Schmerzen geweint habe“, erzählt der Mann.

Schlussendlich rief er den Ärztenotdienst. Der schickte ein Rettungsauto und verfrachtete den Leidenden ins Krankenhaus. Dort war für den Arzt nach einer neuerlichen Harnprobe der Fall klar, der Erkrankte wurde stationär aufgenommen und sofort behandelt.

Hausarzt: „Für mich war das ein ganz normaler Fall“

„Ich bin nicht wehleidig und will keinen vernadern, aber das ist zu viel“, sagt der Hausbrunner. Bürgermeister und Hausarzt zeigte er bei der Polizei an, Anzeigen ergingen auch an die Patientenanwaltschaft und die Ärztekammer.

„Für mich war das ein ganz normaler Fall und mit den Medikamenten, die ich seiner Frau mitgegeben habe, vorerst einmal ordentlich erledigt“, erklärt Hausarzt Günter Bartl auf NÖN-Anfrage.

Dass die Ordination um 11.30 Uhr nicht mehr besetzt ist, müsste bekannt sein und dass es seit der Corona-Pandemie verkürzte Ordinationszeiten gibt - am Freitag bis 11 Uhr – sei auch bekannt. Überhaupt würden derzeit nur wenige Patienten in die Praxis kommen und Bartl hätte an besagtem Freitag die gewonnene Zeit für Hausbesuche genützt.

Bürgermeister Johann Fürmann kann sich genau an den Anruf des Patienten erinnern, konnte aber nicht weiterhelfen, da er keine private Telefonnummer des Hausarztes hat. Seiner Empfehlung, den Ärztenotdienst um Hilfe zu bitten, sei der Patient ja dann auch nachgekommen.

Übrigens: Die private Handy-Telefonnummer von Hausarzt Günter Bartl ist öffentlich und im Internet zu finden.