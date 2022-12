Antrag auf Reha doch genehmigt

Durch seine Chemotherapie wurden bei einem Hautzendorfer die Nervenbahnen geschädigt. Sein Antrag für eine neurologische Reha in Bad Pirawarth wurde von der PVA trotzdem abgelehnt.

Der 72-jährige Hautzendorfer hatte Prostatakrebs mit Knochenmetastasen im Oberkörper, warum sein Antrag nicht genehmigt wurde, versteht er nicht. „Auf Nachfrage bekam ich die Auskunft, dass es im Akt keine Begründung für die Ablehnung gibt“, schildert der Hautzendorfer verzweifelt.

Die NÖN fragte bei der Pensionsversicherungsanstalt PVA nach: „Die Entscheidung zu einer Bewilligung oder Ablehnung einer Rehabilitation trifft der chefärztliche Dienst in der zuständigen Landesstelle“, sagt Natalie Ferch von der PVA. Wenn abgelehnt wird, wird das auch dem Antragsteller schriftlich kommuniziert. Denn manchmal lässt der Gesundheitszustand von Antragstellern einen Reha-Aufenthalt nicht zu. Und der Zustand des Versicherten sollte eigentlich aus dem Antragsformular hervorgehen. „Im Antrag gab der Herr an, dass er eine orale Chemotherapie erhält, die leider eine Kontraindikation zu einer Rehabilitation darstellt, was zu einer Ablehnung führte“, sagt Ferch.

Aber: „Nach Rücksprache mit unseren Ärzten und einer erneuten Überprüfung von der zuständigen medizinischen Begutachtung wird dem Antragsteller die für ihn notwendige Rehabilitation in Bad Pirawarth, genehmigt“, sagt Ferch: „Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass er selbst unbedingt mit den Ärzten im Rehabilitationszentrum Bad Pirawarth bezüglich etwaiger laufender bzw. zukünftiger oraler Chemotherapien Rücksprache halten muss.“

„Jetzt geht es mir besser“, seufzt der Hautzendorfer, nahdem er die Info von der NÖN bekommen hatte. Mittlerweile hat er mit dem Reha-Zentrum in Pirawarth Kontakt aufgenommen und die Details geklärt.

