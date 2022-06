Hautzendorf: Dachschaden bei Wohnhaus nach Blitzschlag

Werbung

"Am Einsatzort eingetroffen, stellten wir fest, dass ein Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen hatte und dadurch starker Schaden am Dach und am Rauchfang entstand war", sagt ein Feuerwehrmann.

Durch den starken Regen bestand nun die Gefahr das Regenwasser in das Gebäude eintritt und dadurch ein massiver Schaden entstehen könnte. Die Aufgabe für die FF war nun, das Dach so rasch als möglich provisorisch abzudichten und die defekten Teile des Rauchfangs vom Dach zu entfernen.

Die Florianis der FF Hautzendorf bestiegen das Gebäude von außen über die Leiter und gleichzeitig wurde von innen, über den Dachboden, gesichert und Material zugegeben. Nach ca. 1,5 Stunden war der Einsatz abgeschlossen und die Feuerwehrleute rückten in das Rüsthaus ein.

