Rohr bremste Sturz in zehn Meter tiefen Brunnenschacht

Eine Person ist in einen zehn Meter tiefen Schacht gefallen: Mit dieser Einsatzmeldung wurden die Feuerwehren Hautzendorf und Unterolberndorf am 17. September um 13.24 Uhr zu einer Menschenrettung alarmiert. Binnen kürzester Zeit rückten alle sechs Fahrzeuge der beiden Feuerwehren zum Einsatzort aus.

Eine Person war in einen Schacht gestürzt, „zum Glück“ aber in einer Tiefe von 4,5 Metern an eingearbeiteten Eisentraversen und einem Rohr hängen geblieben.

Die Rettung der Person erfolgte dann rasch und erfolgreich - dank der guten Zusammenarbeit der beiden Wehren. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in ein Klinikum geflogen.