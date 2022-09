„Sehe Post vorbeifahren“: Keine Zustellung

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Wir haben auch drei Wochen keine Post bekommen“, sagt ein NÖN-Leser aus Hautzendorf. Im Postverteil-Rayon Wolkersdorf ist nicht nur im Stadtgebiet der Wurm drinnen.

„Zum Glück hab ich auf kein Amtsschreiben oder eine Rechnung gewartet“, sagt der Hautzendorfer. „Aber was mich schon auch ärgert, ist, dass ich in dieser Zeit auch die Rabattpickerl nicht bekommen habe, die bei den Postwurfsendungen dabei sind. Ich will mir gar nicht ausrechnen, um wie viel Geld ich da umgefallen bin.“

Abgesehen davon, dass es auch für die Werbekunden der Post nicht befriedigend sein könne, wenn ihre Werbebotschaften drei Wochen lang nicht verteilt würden.

„Der Leiter der Verteilstation muss ja sehen, dass in einer Region schon so lange keine Post ausgetragen wurde, das muss sich ja irgendwo türmen“, sagt der unzufriedene Postkunde. „Warum schickt man dann nicht zumindest einmal in der Woche einen Verteiler aus einem anderen Ort dorthin“, wäre sein Vorschlag. „Die sind ja unterwegs, ich hab sie immer bei meinem Haus vorbeifahren gesehen.“

Schon vor einem Monat hatte es Probleme in Hautzendorf gegeben, im November 2021 hatten die Postkunden sogar drei Wochen lang keine Post bekommen. Der Grund: Krankenstände und Urlaube.

