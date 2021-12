Streit mit Gemeinde: Weg blockiert

Wieder eckt Bauunternehmer Leopold Friedlmayer an: In Hautzendorf kaufte er an der Kehre der Traunfelder Straße ein Grundstück an, durch das ein seit 60 Jahren genutzter Weg führt. In der Vorwoche sperrte er diesen Weg mit Brunnenringen ab, da er den Weg als Privatbesitz sieht. Über den Weg werden allerdings auch weitere Häuser entlang des Weges erschlossen.

Für Bürgermeister Markus Koller ist das Absperren des Weges eine Reaktion auf ein geologisches Gutachten bei einem anderen Bauprojekt Friedlmayers in Unterolberndorf: In Rosenbergen will der Unternehmer ein Haus mit fünf Etagen errichten, ein geologisches Gutachten sagt aber, dass maximal drei Etagen machbar seien. Problematisch wäre auch eine zwölf Meter hohe Erdwand hinter dem Haus gewesen. Der Geologe befürchtet, dass der Hang durch die massiven Eingriffe instabil werden könnte. Koller glaubt, dass Friedlmayer mit dem abgesperrten Weg Druck auf die Gemeinde ausüben will, damit sein Bauprojekt in Rosenbergen seitens der Gemeinde nicht mit Auflagen verzögert wird.

Eine von der Gemeinde gesetzte Frist zum Entfernen der Sperre in Hautzendorf ließ Friedlmayer am 7. Dezember verstreichen.

Unternehmer Friedrich Friedlmayer fühlt sich absolut im Recht: „Ich hab kein Problem mit der Gemeinde, wenn sie eines hat, ist das ihr Problem.“ Er befinde sich bei dem abgesperrten Weg auf seinem eigenen Grund, das stehe so auch im Grundbuch, ein Servitut sei nicht eingetragen. Zudem habe sich schon der Vorbesitzer des Grundstückes gegen eine Abtretung des Wege, insgesamt 90 Quadratmeter gewehrt, sagt der streitbare Unternehmer.

Die Gemeinde besitze ohnehin Platz für den Weg, der sei am Rande seines Grundstückes, verlaufe halt auf einer Böschung, der Weg sei dort nie gebaut worden.

Nachbar darf durchfahren, alle anderen werden angezeigt

Wegräumen wolle er die Sperre nicht: „Mein direkter Nachbar darf durchfahren, der hat meine Erlaubnis, alle anderen werden angezeigt, kündigt Friedlmayer an.

Was er mit dem Grundstück in der Serpentine der Traunfelder Straße machen werde, weiß er noch nicht. „Aber vielleicht stelle ich es jemanden zur Verfügung. Vielleicht Asylwerbern, die dort dann campieren können. Ähnlich wolle er auch mit seinen anderen Grundstücken in der Gemeinde verfahren: „Irgendwann muss sich der Bürgermeister bewegen, man kann miteinander reden. Aber nicht so, dass, wenn jedes Gutachten mit einem Gegengutachten gekämpft wird, wettert Friedlmayer. „Ich muss mich nicht bewegen, die Gesetze müssen eingehalten werden“, kontert Koller.