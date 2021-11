Ärger bei Kunden: 14 Tage kam keine Post

„Seit zwei Wochen bekomme ich keine Post mehr, in der Vorwoche gerade einmal wenigstens Werbung“, klagt eine Hautzendorferin: Sie habe zwar schon mehrmals beim Kundenservice der Post angerufen, Erfolg habe das aber keinen gehabt. Und direkt bei der Postbasis in Wolkersdorf könne man sich nicht beschweren, da es von dort keine Telefonnummer gebe.

„Wir hatten aufgrund von Personalengpässen in Hautzendorf Probleme mit der Zustellung, es war aber nicht der ganze Ort betroffen“, sagt Post-Sprecher Michael Homola: „Wir haben bereits am Freitag vorige Wochen begonnen die Rückstände in diesen Bereichen abzubauen. Ab jetzt wird der Rayon wieder vollständig betreut und in der gewohnten Qualität zugestellt.“

„Wir haben noch nicht die gewünschte Zustellqualität, da es zu unerwarteten Krankenständen kam.“

Michael Homola Post-Sprecher

Anders ist die Lage in Wolkersdorf selbst: Ein NÖN-Leser aus der Alleegasse kritisiert, dass er ebenfalls in den vergangenen 14 Tagen keine Post bekommen habe: „Wenns nur der Gehaltszettel meiner Frau wär, wär mir das egal. Aber ich warte auf Ladungen vom Gericht, von Behörden verschickte Ausweise und Bankkarten“, ärgert sich der Wolkersdorfer: „Die Bankkarten hat die Bank jetzt schon drei mal geschickt und sie sind nie angekommen.“

„Als Abonnent bei mehreren Verlagen bezahle ich die jeweilige Zeitschrift samt Zustellung per Post. Die stellt diese nicht zu, ich zahle vergebens“, resümiert ein Wolfpassinger. Auch er geklagt, dass er seit mehr als vierzehn Tagen keine Post mehr bekommt: „Die letzte Postzustellung erhielt ich am 22. Oktober“, schildert er: „Außer der Feibra-Werbepost kam seither keine einzige Lieferung. Und auch er wartet auf dringende Post vom Handwerksfirmen. Bei seiner Nachfrage bei einem Postpartner erhielt er die Auskunft, dass „derzeit nur die Paketzustellung gut funktioniert“.

Ausnahme der Zustelllücke: In der Vorwoche bekam der Wolfgassinger am Donnerstag eine Zustellung: „Da waren dann alle fehlenden Tages- und Wochenzeitungen auf einmal dabei“, schüttelt er den Kopf. Seither gab es wieder keine Zustellung.

Was den Wolfpassinger besonders ärgert: Trotz mehrmaliger Urgenzen bei der Post-Servicehotline wurde er entweder nicht mehr zurückgerufen oder, wie in einem Fall, von einer Mitarbeiterin, die dann keine Ahnung vom konkreten Fall hatte.

„In Wolkersdorf hatten wir nicht wirklich ein Thema mit Personalmangel“, sagt Homola: „Da die großen Sendungsmengen (Eco-Sendungen) nur alle zwei bis drei Tage in die Zustellung gelangen und wir aufgrund der Feiertagssituation eine kurze Woche hatten, kann natürlich subjektiv der Eindruck entstehen, dass es zu Zustellausfällen gekommen ist.“

Im Vergleich dazu werden die Prio-Sendungen am nächsten Werktag zugestellt. Auf Nachfrage muss Homola dann aber doch zugeben: „Wir haben noch nicht die gewünschte Zustellqualität, da es zu unerwarteten Krankenständen kam. Nur der neuerliche Vorwurf, dass zwei Wochen keine Zustellung erfolgte stimmt nicht“, sagt der Post-Sprecher: „Es kommt durch die momentanen Personalengpässe zu Verzögerungen in einem Ausmaß von einem mitunter von zwei Tagen – aber nicht Wochen.“