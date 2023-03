Hegeschau am höchsten Berg des Weinviertels

Hegeringleiter Wolfgang Rauscher und Bezirksjägermeister Christian Oberenzer brachten Zahlen, Fakten und Taten aus dem eigenen Hegering als auch von der Bezirks- und Landesebene. So gelten auch im Hegering Pyhra der Feldhase und auch der Fasan als die großen Sorgenkinder. Und auch am Buschberg gilt das Rehwild als konstanteste Wildart.

Berichtet wurde auch über diverse Wildkrankheiten, allen voran über die Afrikanische Schweinepest. Über die neue Jagdhundeversicherung. Über die Nachtzielhilfen und die neue Wolfsverordnung. Die Unfallvermeidung und das freiwillige Übungsschießen wurden thematisiert. Auf die Schaffung von Lebensraum und Biodiversitätsflächen sowie auf die Verpflichtung für einen artenreichen und gesunden Wildbestand zu sorgen und diesen zu erhalten wurde hingewiesen. Und einiges mehr.

Auszeichnungen und Ehrungen

Goldene Jahresbestnadel: Markus Weichselbaum (Zwentendorf)

Jagdschützenabzeichen in Gold: Michael Madner (Gnadendorf)

Jagdschützenabzeichen in Silber: Leo Kraft (Eichenbrunn)

Jagdschützenabzeichen in Bronze: Leo Kerbl (Wenzersdorf) und Markus Schöfmann (Röhrabrunn)

Leistungsabzeichen Laufender Keiler: Wolfgang Rauscher (Ödenkirchenwald)

Übungsnadel Schwarzwild: Gerald Frühwirth (Kottingneusiedl)

Den Ehrenbruch in Gold des NÖ Jagdverbandes für fünfzigjährige Mitgliedschaft erhält Waidkamerad Josef Weichselbaum aus Zwentendorf beim diesjährigen Bezirksjägertag am 18. Juni in Wolkersdorf.

