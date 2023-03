Kettlasbrunn: Jäger ehrten erfolgreiche Mitglieder

Unter den Gästen waren auch der Bezirksjägermeister-Stellvertreter von Gänserndorf Leopold Stoiber, Hegeringleiter von Gaweinstal und Asparn Christian Gepperth und Wolfgang Stacher, Oberschützenmeister Josef Kohzina vom Schützenverein Mistelbach, Jagdleiter und Vertreter/Abschussnehmer des Guts- und Forstbetriebes Wilfersdorf Liechtenstein Gruppe.

Dem Bericht von Hegeringleiter Josef Wiesinger folgte die offizielle Eröffnung der Trophäenschau. Im Anschluss an den offiziellen Teil ergriff Jäger Leopold Huber das Wort. Er berichtete ausführlich über den anstehenden „Jagarischen Flohmarkt“ und dem folgenden Jägerheurigen in Prinzendorf, welcher wieder durch die „Weinviertler Jägerrunde“ am 24. Juni heurigen Jahres organisiert wird.

Erfolgreiche Schützen vor den Vorhang

Oberschützenmeister und Mannschaftsführer Josef Kohzina holte die Mitglieder der Hegemannschaft Wilfersdorf vor den Vorhang und beglückwünschte zu einigen Auszeichnungen. Auf Grund bravouröser Schießleistung im Vorjahr, bei der Bezirksmeisterschaft als auch bei der Hegeringmannschaftsmeisterschaft beim Schützenverein-Mistelbach, konnte Daniel Kohzina einmal mehr mit Gold und auch mit der „Goldene Jahresbestnadel“ ausgezeichnet und geehrt werden.

Bronze: 2x Rainer Dorn, 2x Herwig Krammer, 2x Beate Bauer

Silber: 2x Josef Kohzina, 1x Johannes Schrimpf

Gold: 1x Daniel Kohzina, 1x Johannes Schrimpf

Goldene Jahresbestnadel: 1x Daniel Kohzina

Leistungsabzeichen Laufender Keiler: Daniel und Josef Kohzina

Die dazugehörigen Urkunden und Medaillen wurden bzw. werden anderwärtig überbracht.

