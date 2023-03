Immer mehr Schwarzwild in der Region Wolkersdorf

Im Vorjahr wurden im gesamten Hegering 594 Rehe zur Strecke gebracht, berichtete Hegeringleiter Josef Kau: 116 Stück davon fielen dem Straßenverkehr zum Opfer. „Trotz alledem gilt auch im Wolkersdorfer Bereich das Rehwild als konstanteste Wildart“, sagte Kau.

Auch ein erlegter Rothirsch der Klasse 3 sowie zwei Hirschkälber waren zu vermelden. Mit 422 Stücken Schwarzwild/Wildschweine ist der Hegering Wolkersdorf, neben dem benachbarten Hegering Hochleithen, jener Hegering, in welchem eine Steigerung der Schwarzwildstrecke gegenüber den Jahren zuvor erkennbar war.

Zahlreiche Ehrengäste und Nichtjäger waren gekommen

Hegeringleiter Josef Kau konnte eine Vielzahl verantwortungsbewusster und brauchtumspflegender Jägerinnen und Jäger begrüßen. Als Ehrengäste konnten Wolkersdorfs Bürgermeister Dominic Litzka, der Bezirksjägermeister Christian Oberenzer, der Alt-Hegeringleiter Leopold Kein, der Hegeringleiter vom benachbarten Hegering Hochleithen Herbert Schütz sowie der Obmann des Jagdausschusses Münichsthal Josef Gschwindl willkommen geheißen werden.

Sehr erfreulich für die dortige Jägerschaft war die Teilnahme zahlreicher interessierter Damen und Herren aus dem Kreise der nichtjagenden Bevölkerung. Für eine würdige und feierliche Umrahmung dieses jagdlichen Events sorgten die Jagdhornbläser vom Hegering Wolkersdorf, mit Hornmeister Christian Pleil an der Spitze.

Auszeichnungen und Ehrungen

Jagdhornbläser-Ehrung für 25-jährige Mitgliedschaft: Raimund Gössinger.

Jagdhornbläser-Ehrung für 15-jährige Mitgliedschaft: Thomas Perschl.

Ehrenbruch in Bronze des NÖ Jagdverbandes: Manfred Gürschka und Josef Bärnthaler.

Ehrenbruch in Silber des NÖ Jagdverbandes: Karl Brückl, Josef Tröster, Michael Lindhofer.

Ehrenmedaille des NÖ Jagdverbandes in Silber: Erwin Schramm

Ehrenzeichen in Bronze des NÖ Jagdverbandes: Franz Dürnwöber.

Jagdschützenabzeichen in Bronze: Abbas Barzega, Nikolas Hoffinger, Alfred Mayer, Thomas Stagl, Michael Lindhofer Junior.

Jagdschützenabzeichen in Silber: Josef Ressl und Ingo Stummfoll.

Jagdschützenabzeichen in Gold: Martin und Raimund Gössinger, Clemens Sperk und Johann Mühlberger.

Übungsnadel Schwarzwild: Ingo Stummfoll, Josef Kau und Josef Wasinger.

Leistungsabzeichen Laufender Keiler: Martin und Raimund Gössinger und Franz Haidinger.

Der Erlenbruch in Gold des NÖ Jagdverbandes wird beim Bezirksjägertag an Franz Dürnwöber, Herbert Schilling und Hubert Schöfberger übergeben.

Termine

Die nächsten jagdlichen Termine in der Region sind die Hubertusmessen am 3. Juni in Münichsthal, am 1. Juli in Großebersdorf und Anfang September in Pfösing.

