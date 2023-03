Revier Ladendorf: Angespannte Lage beim Niederwild

Der Hegeringleiter des über viertausenddreihundert Hektar großen Hegeringes Ladendorf Rupert Klinghofer und sein Stellvertreter Werner Nekam legten den jagdlichen Bericht des Hegerings vor: Fünf Hirsche der Klasse 3 sowie zwei Hirschtiere und vier Kälber wurden im Revier zur Strecke gebracht. Auch in Ladendorf gilt das Rehwild als beständigste Wildart. So waren 92 Böcke, 68 Geißen und 75 Kitze am Abschussplan eingetragen. Beim Schwarzwild liegt man mit 156 Stück im Schnitt.

Die Situation beim Niederwild ist sehr angespannt, rückläufig und konstant niedrig. Die Raubwildstrecke, allen voran der Rotfuchs mit 71 Stück, ist kontinuierlich steigend. Seit 2015 sind 80 Prozent der Straßen mit optischen und/oder akustischen Wildwarngeräten ausgestattet worden. Nun sollen veraltete und beschädigte Geräte ausgetauscht und zusätzliche Warngeräte montiert werden. Hegeringleiter Rupert Klinghofer bedankte sich bei Bürgermeister Thomas Ludwig für die Befürwortung und die Unterstützung bei der Umsetzung dieses Projektes.

Klinghofer brachte auch die Verpflichtung der Jägerschaft in Erinnerung, für einen gesunden und artenreichen Wildstand zu sorgen und diesen für die jüngeren Generationen zu erhalten. Lobende Worte gingen in Richtung der Mitglieder der Hegemannschaften Ladendorf, die bei allen jagdlichen Bewerben Podestplätze oder sehr gute Platzierungen erreichen konnten.

Ehrungen

Goldene Jahresbestnadel: Martin Feilhammer Junior, Leopold Forster und Georg Meisel.

Jagdschützenabzeichen in Gold: Christian Schweitzer.

Leistungsabzeichen Laufender Keiler: Georg Meisel.

Ehrenbruch in Silber des NÖ Jagdverbandes: Josef Göstl.

Ehrenbruch in Bronze: Herbert Flandorfer.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.