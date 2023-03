Stabile Strecke im Hegering Poysdorf

Bürgermeister Christian Frank hob die langjährige gute Zusammenarbeit mit der Jagdgesellschaft in Herrnbaumgarten hervor und betonte, dass sich hier Vizebürgermeister Alois Tögl sehr um eine gute Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Jagd bemüht.

Die Gesamtstrecke von 1.582 Stück ist gegenüber 2021 mit 1.555 im Hegering Poysdorf ziemlich konstant:

Damwild: 1 Stück zu 6 Stück 2021. Schwarzwild 240 Stück zu 322 einem Allzeithoch im Jahr 2021.

Rehwild: 521 Stück und 80 Stück Fallwild zu 573 im Jahr 2021.

Feldhase: 264 Stück zu 170 2021.

Wildkaninchen: 0 Stück zu 5 im Jahr 2021.

Fasan: 190 Stück zu 72 2021.

Haarraubwild 300 Stück zu 322 2021. Der Fuchs bildete mit 158 und der Steinmarder mit 90 Stück einen Schwerpunkt.

Der Hegeringleiter lud zum freiwilligen Übungsschießen des Hegeringes am 15. April ein. Er konnte auch einige Jäger für ihre hervorragende Schießleistung auszeichnen. Am 15. Oktober findet wieder die Hubertuswallfahrt in Maria Bründl für den gesamten Bezirk Mistelbach statt.

Die Jagdhornbläser Kleinhadersdorf unter Hornmeister Thomas Rieder umrahmten die Hegeschau.

Ehrungen

Besondere Verdienste um den NÖ Landesjagdverband: Rupert Schiel, Herrnbaumgarten

Goldener Ehrenbruch für 50 Jahre Jagd: Franz Sauberer, Karl Thill, Erich Schuckert.

Silberner Ehrenbruch für 40 Jahre Jagd: Josef Strobl, Eduard Partik, Friedrich Högerl, Karl Haimer.

Bronzener Ehrenbruch für 30 Jahre Jagd: Manfred Stastny, Maria Schmidt, Robert Schreiber, Johann Marchhhart, Maria Habermann.

Jagdschützenabzeichen in Gold: Andreas Berger, Gerhard Doppelhofer, Florian Dorn, Erich Habermann, Bernhard Mewald, Thomas Richter, Reinhard Schmidt, Adam Simayr.

Jahresbestnadel in Gold: Andreas Lanscha.

Jagdschützenabzeichen in Silber: Jürgen Habitzl, Siegfried Kubanik

Abzeichen laufender Keiler: Florian Dorn, Gerhard Doppelhofer, Andreas Berger

Übungsnadel Schwarzwild: Erich Habermann

