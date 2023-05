Lehrlingsbewerb: Heimsieg für Siebenhirtner Landmaschinentechniker

„Das duale Ausbildungssystem ist eines der weltweit erfolgreichsten“, sagt Mistelbachs Berufsschuldirektor Franz Pleil: „Schüler unserer Schule konnten in den vergangenen zwölf Jahren insgesamt sieben Medaillen bei Euro- und Worldskills-Bewerben holen.“ Beim Landeslehrlingsbewerb in der Berufsschule Mistelbach wurde vielleicht der Grundstein für die nächste gelegt.

Landmaschinentechnik- und Spenglerlehrlinge aus ganz Niederösterreich stellten sich der Herausforderung und meisterten die gestellten Aufgaben: Bei den Landmaschinentechnikern mussten mehrere Stationen absolviert werden, da die Anforderungen vielfältig sind und von Hydraulik und Motorentechnik bis hin zu Elektronik und Mechatronik reichen. Die Spengler mussten ein Sockelknie aus Kupfer fertigen – eine Arbeit, die sechs Stunden braucht.

„Niemals hat man Handwerker dringender gebraucht als heute“, weiß Bürgermeister Erich Stubenvoll, selbst Gewerbetreibender. „Ihr werdet euch euren künftigen Job aussuchen können, so begehrt werdet ihr sein.“

Endergebnis

Die erfolgreichen Landmaschinentechniker: Lukas Schimmer, Kevin Peböck und Martin Haidler. Foto: Michael Pfabigan

Bei den Landmaschinentechnikern holte sich Lukas Schimmer aus Siebenhirten (Lehrbetrieb Maschek GmbH in Niederleis) den Sieg, Zweiter wurde Kevin Peböck aus St. Georgen am Ybbsfeld (Paumann Landtechnik Amstetten), der dritte Platz ging an Martin Haidler aus Göstling an der Ybbs (Lagerhaustechnik Waidhofen/Ybbs).

Die erfolgreichen Spengler: Mario Gatterbauer, Andreas Wasiner und Christoph Müllner. Foto: Michael Pfabigan

Bei den Spenglern gewann Andreas Wasiner aus Waidhofen/Ybbs (Lehrherr Ewald Leichtfried), Zweiter wurde Mario Gatterbauer aus Ruprechtshofen (Franz Horst Oberleitner aus St. Leonhard/Forst), Dritter wurde Christoph Müllner aus Unserfrau/Altweitra (Zankl GmbH, Groß Gerungs).

