Gelungenes Heimspiel für Glitzerschlager-Rocker Chris Bertl bei Kultur im Park in Kronberg: Der Wahlkronberger hatte sein Konzert vor heimischen Publikum ein halbes Jahr geplant - und das sah man.

Die Bühne schrill, technisch spielte sie alle Stückerl: Konfetti-Kanonen, Glitzerregen und Seifenblasen sorgten dafür, dass sein Auftritt nicht alltäglich blieb: „Ich darf Mist machen, solange ich ihn bis nächsten Freitag wegräume“, lachte er glücklich.

Stark war auch die Bühnenshow: Begleitet von einer ausgezeichneten Live-Band und unterstützt von Freunden, die er bei „The Voice of Germany“ schätzen gelernt hatte: Mit Stefanie Nerpel und Anna Heimrath bot er einfühlsame Lieder, aber auch Songs von den Pet Shop Boys und Erasure. Richtig fetzig war die Version von „Fairytale gone bad“ von Voice of Germany-Coach Samu Haber in der Version seiner drei Schützlinge. Ausgezeichnet auch die Stimme der erst 13-jährigen Kronbergerin Julia Schuster, die mit Bertl sang.

Das Finale? Ein Helene Fischer-Block und ein Feuerwerk, das es zum Abschluss noch einmal richtig krachen ließ.