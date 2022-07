Bezirk Mistelbach: Trockene Böden und gefragte Sommerevents

Werbung

Der – im wahrsten Sinne des Wortes – heiß ersehnte Sommer ist endlich da und mit ihm auch die lauen Sommerabende. Die Thermometer klettern jedoch mittlerweile bis zu 38 Grad – eine Temperatur, bei der sich nicht nur Mensch und Tier nicht mehr so ganz wohlfühlen; auch die Natur zeigt deutlich, dass die enorme Hitze und die lang anhaltende Trockenheit nicht mehr allzu lange anhalten sollten.

Auf den Sonnenblumen-, Mais- und Sojafeldern findet gerade die Fruchtbildung statt – die Zeit, in der die Pflanzen den Regen eigentlich dringend benötigen würden. Das Problem liegt nicht nur bei den enorm hohen Temperaturen, erklärt die Bezirksbauernkammer. Durch den teils starken Wind werden die Pflanzen und Böden noch zusätzlich ausgetrocknet und belastet. Den sogenannten Dauerkulturen, wie beispielsweise Wein und Obstbäumen, merkt man den enormen Flüssigkeitsverlust bereits an: In der Mittagshitze lassen die Pflanzen ihre Blätter hängen, sie schalten auf Reserve.

„Sollte in den nächsten zehn Tagen kein kräftiger Regen kommen, schaut es dieses Jahr wirklich schlecht aus mit der Ernte“, erklärt Bezirksbauernkammerobmann Roman Bayer. Er bezieht sich hierbei auf den Mais und die Sonnenblumen, aber auch auf die Zuckerrübe. „Zumindest die Getreideernte war gut. Wie es jetzt weitergeht, wird sich zeigen“, ergänzt Bayer.

Sommerszene: „Auslastung ist gut“

Anders sieht es bei der Mistelbacher Sommerszene aus: Hier werden die Sommerabende gerne ausgenutzt. „Wenn’s Wetter passt, kommen auch die Leute. Gerade wenn die Jugend dabei ist, ist die Auslastung gut“, freut sich Christoph Gahr von der Stadtgemeinde. Die Open-Air-Musik wird bei gutem Wetter besonders gerne angenommen. Dazu ein Pitabrot, ein Schnitzel, oder doch lieber einen Burrito? Bei der Mistelbacher Sommerszene gibt es fünf verschiedene Stände, wo für Jedermann etwas dabei ist. „Bei besonders warmem Wetter wird natürlich eher auf leichtere Speisen zurückgegriffen. Die Leute nehmen das bunte Angebot jedoch gerne an und probieren sich durch“, freut sich Gahr über den kulinarischen Anklang bei der Sommerszene.

