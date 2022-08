Nachholbedarf beim Kulturgenuss in Mistelbach

Werbung

„Wie wird sich die heimische Kulturszene weiter entwickeln“, fragt sich Reinhard Kruspel, Chef im Musik-Beisl und Bühnenwirtshaus „Altes Depot“: Denn zum einen gäbe es einen riesigen Nachholbedarf an Musikkonsum, der in den vergangenen Jahren teilweise ganz zum Erliegen gekommen ist. Zum anderen wäre man aber noch bei weitem nicht wieder dort, wo man einmal war.

Unter Musikliebhabern ist es ein bekannter Fakt: Das Alte Depot ist ein ganzjährig geöffneter Veranstaltungsort, der seinem Publikum eine absolut beachtliche Bandbreite an Musik-Events bietet.

Etwa 30 Konzerte finden in den Depot-Lokalitäten meist freitagabends statt - organisiert durch den Kulturverein „Erste Geige“. Dabei ist es den ambitionierten Veranstaltern wichtig, ein interessantes Programm für alle Generationen anzubieten und ein breites Spektrum an Genres abzudecken - und zwar von Blues und Jazz bis hin zu Wiener Liedern, orientalischer Musik, Evergreens, Austropop, Alternative Rock, Country und Chansons mit einer ernsten Message für die Gesellschaft. Weinviertler Künstler drücken international bekannten Musikern die Klinke in die Hand.

Hinzu käme zudem die Teuerung in vielen Lebensbereichen, und jeder spare zuerst bei dem, was nicht lebensnotwendig wäre - wie zum Beispiel bei der Kultur. „Um dem entgegenzuwirken und die Kultur weiterhin einem breiten Publikum zugänglich zu machen, haben wir die Preise für unsere Events nicht erhöht. Oft geht der Spendenhut herum bei Konzerten ohne Eintritt, und bei den namhaften Künstlern behalten wir das Preislimit von 20 Euro pro Karte bei“, so der Mistelbacher Szenewirt Reinhard Kruspel.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.